Москва25 маяВести.Число вероятных случаев инфицирования вирусом Эбола превысило отметку в 900. Такие цифры указал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в социальной сети Х.
Количество подтвержденных случаев заражений составляет 101.
Гебрейесус подчеркнул, что бороться со вспышкой лихорадки в Демократической Республике Конго (ДРК) мешают непрекращающиеся боевые столкновения между повстанцами и правительственными силами.
Ранее сообщалось, что число потенциальных летальных исходов от вируса Эбола в Конго превысило отметку в 200 человек.