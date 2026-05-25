Москва25 мая Вести.Число вероятных случаев инфицирования вирусом Эбола превысило отметку в 900. Такие цифры указал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в социальной сети Х​​​.

Количество подтвержденных случаев заражений составляет 101.

Гебрейесус подчеркнул, что бороться со вспышкой лихорадки в Демократической Республике Конго (ДРК) мешают непрекращающиеся боевые столкновения между повстанцами и правительственными силами.

Ранее сообщалось, что число потенциальных летальных исходов от вируса Эбола в Конго превысило отметку в 200 человек.