Москва15 маяВести.В Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) заявили, что в провинции Итури в Демократической республике Конго зафиксировали 246 предполагаемых случаев заболевания Эболой, сообщается о 65 смертельных исходах.
Уточняется, что четверо погибших умерли с официально доказанным диагнозом.
В провинции Итури, ДРК, подтверждена вспышка лихорадки Эбола. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) внимательно следит за ситуациейотмечается на странице Центра в соцсети X
Africa CDC в пятницу проводит срочное координационное совещание высокого уровня с представителями ДРК, Уганды, Южного Судана и глобальных партнеров для усиления трансграничного эпидемиологического надзора и мер реагирования на вспышку.
В прошлом году в Уганде сообщали о планах протестировать вакцину против Эболы.