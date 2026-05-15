Новая вспышка Эболы унесла жизни 65 человек в Демократической республике Конго

Москва15 мая Вести.В Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) заявили, что в провинции Итури в Демократической республике Конго зафиксировали 246 предполагаемых случаев заболевания Эболой, сообщается о 65 смертельных исходах.

Уточняется, что четверо погибших умерли с официально доказанным диагнозом.

В провинции Итури, ДРК, подтверждена вспышка лихорадки Эбола. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) внимательно следит за ситуацией отмечается на странице Центра в соцсети X

Africa CDC в пятницу проводит срочное координационное совещание высокого уровня с представителями ДРК, Уганды, Южного Судана и глобальных партнеров для усиления трансграничного эпидемиологического надзора и мер реагирования на вспышку.

В прошлом году в Уганде сообщали о планах протестировать вакцину против Эболы.