Москва29 апр Вести.Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко перечислил возможные проявления неизвестного недуга, вспышка которого зафиксирована в Бурунди: лихорадка, утомляемость, головокружение и боли в брюшной полости.

Пока есть данные о том, что заболевание сопровождается лихорадкой, рвотой, диареей, болью в животе, усталостью, головной болью. Это дает понять, что речь может идти об остром вирусном заболевании пояснил Онищенко в беседе с порталом aif.ru

Он уточнил, что исследования еще проводятся​​​. Также среди симптомов может встречаться гематурия, то есть наличие крови в моче. Как сообщил Онищенко, болезнь сопровождается желтухой и затрудненным дыханием.

По словам эксперта, с последнего зарегистрированного заражения прошло около трех недель, что позволяет предположить развитие ситуации как локальной вспышки. Кроме того, временные меры по изоляции пациентов, вероятно, способствовали благоприятной динамике.

Ранее Роспотребнадзор информировал о расследовании вспышки неизвестной болезни на севере Бурунди. По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, с 30 марта подтверждено 35 инцидентов, пять из которых завершились смертью.

Лабораторные анализы опровергли присутствие порядка 200 патогенов, в том числе возбудителей лихорадок Эбола, Марбург, Рифт-Валли, крымско-конгоской геморрагической и желтой лихорадки.