Москва27 апр Вести.Специалисты Роспотребнадзора направляются в Бурунди для оказания помощи в ликвидации вспышки неизвестного заболевания. Об этом сообщается на канале ведомства в мессенджере MAX.

В заявлении говорится, что с просьбой о помощи к России обратился министр здравоохранения и борьбы со СПИД Республики Бурунди Лидуин Барадахана. Вспышка заболевания была зафиксирована в дистрикте Мпанда на севере страны.

Группа специалистов из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора вылетает в Бурунди для оказания содействия бурундийским коллегам в расследовании вспышки заболевания неизвестной этиологии говорится в публикации

Специалисты проведут исследования проб биологического материала. Для этого будут использованы современные российские тест-системы и реагенты, предназначенные для диагностики более 20 различных инфекций, включая особо опасные геморрагические лихорадки. Уточняется, что все работы с биоматериалом будут проводиться на базе Российско-бурундийского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний.

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