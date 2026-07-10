РФ может приступить к массовому производству вакцин против нового штамма Эболы Лавров заявил о готовности России выпускать вакцину против нового штамма Эболы

Москва10 июл Вести.Россия готова наладить серийное производство вакцины против нового штамма лихорадки Эбола, распространяющегося в ряде африканских стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой.

По словам Лаврова, российские специалисты уже побывали в регионе, где провели необходимую работу по выявлению нового варианта вируса.

Наши представители приезжали сюда, провели оперативно работу на месте, нашли те тест-системы, которые работают для выявления этого конкретного вируса и готовы ... выпускать в серийных объемах вакцину против этого нового штамма отметил министр на пресс-конференции

В мае в Конго произошла вспышка Эболы. Специалисты отмечали отличия нового штамма от заирского, из-за которого случились предыдущие 15 вспышек заболевания. Нынешние методы борьбы с лихорадкой действовали только против этого варианта вакцины.

Ранее в Национальном институте общественного здравоохранения Конго сообщили, что жертвами вспышки лихорадки стали 492 человека. Всего подтверждено свыше 1,5 тысячи случаев заражения. Летальность оценивается на уровне 32,2%.