Роспотребнадзор: Россия направит врачей в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола

Москва18 мая Вести.Россия направит в Уганду группу специалистов Роспотребнадзора (РПН) для борьбы с лихорадкой Эбола и окажет Минздраву Уганды материально-техническую помощь, сообщает РПН.

РПН значительно укрепил научный, лабораторный и кадровый потенциал Уганды за последние годы.

В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования отмечает РПН

Российские специалисты передадут врачам Уганды тесты для диагностики лихорадки Эбола.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила вспышку лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК). При этом речь идет не о пандемии, а об эпидемии.

Между тем академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что россиянам стоит воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола.