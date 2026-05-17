Вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго унесла жизни 80 человек Число жертв новой вспышки лихорадки Эбола в Конго достигло 80

Москва17 мая Вести.Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) 16 мая официально сообщил о вспышке лихорадки Эбола в провинции Итури, расположенной на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Согласно данным организации, выявлено 246 предполагаемых случаев заражения, из которых 80 завершились смертью пациентов. За день до этого, 15 мая, было зафиксировано 65 смертей.

Как отметили в Africa CDC, основная часть инфицированных и летальных исходов сосредоточена в районах Монгвалу и Рвампара. Подозрения на заболевание также зафиксированы в административном центре провинции Итури — городе Буния.

Власти Уганды подтвердили по меньшей мере 1 случай завоза инфекции: в столице страны — городе Кампала — были выявлены два подтвержденных случая этого вируса у людей, прибывших из ДРК, один из которых, 59-летний мужчина, скончался. Для окончательного определения его характеристик продолжается генетическое секвенирование вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Особую тревогу у специалистов вызывает отличие выявленного штамма от заирского, который был причиной 15 из 16 предыдущих вспышек Эболы в Конго. Существующие вакцины и методы лечения разработаны против заирского штамма, что осложняет борьбу с нынешней вспышкой болезни.

Первый случай заражения человека был зарегистрирован в 1976 году на территории современной Демократической Республики Конго (ДРК). Самая масштабная вспышка была зафиксирована в 2014–2016 годах в Западной Африке и охватила Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. Тогда число погибших превысило 11 тысяч человек.

Вирус Эбола передается человеку от диких животных. Начальные симптомы включают лихорадку, мышечные боли, головную боль и боль в горле. В дальнейшем развиваются нарушения работы почек и печени, а в некоторых случаях — внутренние и внешние кровотечения.