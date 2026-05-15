Daily Monitor: один человек умер от лихорадки Эбола в Уганде

Один человек умер от Эболы в Уганде Daily Monitor: один человек умер от лихорадки Эбола в Уганде

Москва15 мая Вести.В Уганде один человек скончался от лихорадки Эбола, завезенной из Демократической Республики Конго. Об этом пишет местное издание Daily Monitor со ссылкой на Минздрав страны.

Уганда подтвердила случай заболевания Эболой после смерти гражданина ДР Конго в Кампале говорится в публикации

15 мая в Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) заявили, что в провинции Итури в Демократической Республике Конго зафиксировали 246 предполагаемых случаев заболевания Эболой, сообщается о 65 летальных исходах.