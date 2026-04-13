Москва13 апрВести.В пресс-службе Минздрава Дагестана прокомментировали гибель волонтера, скончавшегося в больнице.
По данным ведомства, пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму.
Несмотря на экстренную эвакуацию вертолетом и интенсивную терапию, имел повреждения мозга, несовместимые с жизнью, спасти его не удалосьговорится в заявлении, опубликованном в мессенджере MAX
Ранее глава Дагестана поручил оказать помощь семье 19-летнего волонтера Артема Михрабова из Геджуха, погибшего в Мамедкале.