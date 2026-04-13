Москва13 апр Вести.В пресс-службе Минздрава Дагестана прокомментировали гибель волонтера, скончавшегося в больнице.

По данным ведомства, пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Несмотря на экстренную эвакуацию вертолетом и интенсивную терапию, имел повреждения мозга, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось