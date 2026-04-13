Москва13 апр Вести.Глава Дагестана Сергей Меликов поручил оказать помощь семье добровольца, погибшего в Мамедкале.

Речь идет о родных 19-летнего Артема Михрабова из Геджуха.

19-летний Артем Михрабов из Геджуха, узнав о случившемся в Мамедкале, сразу отправился помогать людям и с первых дней поддерживал пострадавших говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Администрации главы Дагестана

Во время осуществления волонтерской деятельности Михрабов получил травму головы. Пострадавшего на вертолете эвакуировали в Махачкалу, однако повреждения оказались слишком серьезными и молодого человека спасти не удалось.

По поручению Сергея Меликова, близких погибшего волонтера навестит министр по делам молодежи Камил Саидов.