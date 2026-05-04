Москва4 маяВести.Бывший глава Дагестана Сергей Меликов попросил пока не направлять его на новый участок работы, чтобы помочь врио главы республики Федору Щукину вникнуть в дела. Об этом он написал в своих соцсетях.
Он отметил, что несет ответственность за все начатые проекты, которые могут изменить жизнь Дагестана.
Федор Вячеславович Щукин – порядочный человек, который сможет сохранить и приумножить заложенную нами динамику. По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работыговорится в сообщении Меликова
Экс-глава добавил, что республика под его руководством прошла многое – теракт, взрывы на АЗС, потери родных и друзей на поле боя, чрезвычайные ситуации. Сегодня у Дагестана есть уверенное движение вперед и прочная основа для дальнейшего развития, заключил Меликов.