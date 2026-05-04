Меликов попросил пока не направлять его на новый участок работы

Экс-глава Дагестана попросил не направлять его на новый участок работы Меликов попросил пока не направлять его на новый участок работы

Москва4 мая Вести.Бывший глава Дагестана Сергей Меликов попросил пока не направлять его на новый участок работы, чтобы помочь врио главы республики Федору Щукину вникнуть в дела. Об этом он написал в своих соцсетях.

Он отметил, что несет ответственность за все начатые проекты, которые могут изменить жизнь Дагестана.

Федор Вячеславович Щукин – порядочный человек, который сможет сохранить и приумножить заложенную нами динамику. По своему опыту знаю, что ему потребуется время, чтобы вникнуть в дела, поэтому я попросил пока не направлять меня на новый участок работы говорится в сообщении Меликова

Экс-глава добавил, что республика под его руководством прошла многое – теракт, взрывы на АЗС, потери родных и друзей на поле боя, чрезвычайные ситуации. Сегодня у Дагестана есть уверенное движение вперед и прочная основа для дальнейшего развития, заключил Меликов.