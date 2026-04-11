Москва11 апр Вести.Глава Республики Дагестан Сергей Меликов прокомментировал слухи о своей отставке цитатой из советского фильма "В бой идут одни старики". Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Информация об отставке Меликова начала распространяться в сети несколько дней назад. Накануне сообщалось, что основным претендентом на должность главы Дагестана может быть заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Магомед Рамазанов.

Обсуждают не ЧС и помощь, которую ждут люди, а политические "новости", соревнуются в том, кто именно сейчас решился сгрести и бросить в меня больший ком грязи. Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма ...: "Выходи драться один на один. На взлете бить не буду" написал он

Глава Дагестана также добавил, что в скором времени встретится с представителями прессы и общественности, чтобы ответить на любые вопросы.

Сергей Меликов занимает свой пост с 14 октября 2021, до этого с 5 октября 2020 был врио. Он также является секретарем Дагестанского регионального отделения партии "Единая Россия".