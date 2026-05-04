Выборы главы Дагестана планируют провести в сентябре

Выборы главы Дагестана пройдут в сентябре Выборы главы Дагестана планируют провести в сентябре

Москва4 мая Вести.Выборы главы Дагестана, предварительно, запланированы на сентябрь. Об этом сообщил председатель республиканского парламента Заур Аскендеров.

Указом президента глава Дагестана Сергей Меликов был освобожден от своей должности. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Федор Щукин.

Предварительно, выборы главы Республики Дагестан пройдут в сентябре текущего года цитирует слова Аскендерова РИА Новости

Глава Дагестана должен быть избран депутатами Народного собрания из числа кандидатур, представленных президентом РФ.