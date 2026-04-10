Москва10 апр Вести.Основным претендентом на должность главы Дагестана может быть заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Магомед Рамазанов, сообщили РБК два источника, близких к администрации главы государства.

Еще один собеседник, связанный с руководством республики, отметил, что "вероятный будущий губернатор" присутствовал на встрече с Владимиром Путиным, посвященной ликвидации последствий паводка в регионе. В ходе совещания Путин заявил, что пригласил Рамазанова принять участие в обсуждении.

Я просил бы Вас перебраться сейчас в Дагестан и там в качестве замполпреда поработать на Вашей малой родине. Ваше знание обстановки, понимание того, что происходит, и возможность прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы обратился к Рамазанову в ходе мероприятия Путин

По данным источников, Рамазанов ранее получил назначение в полпредство ДФО для подготовки к будущей должности главы региона.

Информация о его биографии отсутствует на сайте полпредства и в открытых источниках, а до совещания с президентом России он не был публично известен.

Согласно материалу, отставка действующего главы Дагестана Сергея Меликова может произойти в мае, когда завершится его срок полномочий.

Путин назначил Меликова временно исполняющим обязанности главы республики 5 октября 2020 года, а через год Народное собрание Дагестана избрало его на этот пост — за его кандидатуру проголосовали 82 из 86 депутатов.

Источники утверждают, что решение о замене Меликова было принято еще до начала паводков в регионе. Однако окончательное решение останется за Путиным.

По словам федерального чиновника, Меликов хотел уйти с должности еще в прошлом году, но в Кремле тогда не определились с его преемником.

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли аномально сильные дожди, вызвавшие масштабные подтопления. В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, были повреждены жилые дома и социальные объекты, нарушены системы энерго-, водо- и газоснабжения. Паводки также затронули Чечню.

9 апреля режим ЧС в обеих республиках был повышен с регионального до федерального уровня.