Москва4 мая Вести.Президент России Владимир Путин своим указом назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан.

Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Назначить Щукина Федора Вячеславовича временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до вступления в должность лица, избранного главой Республики Дагестан сказано в документе

Этим же указом Сергей Меликов освобожден от должности главы региона по своему желанию.

До недавнего времени Щукин занимал должность председателя Верховного суда Дагестана.

В конце апреля сообщалось, что Меликов покинет свой пост в сентябре после истечения срока полномочий.

По данным открытых источников, Федор Щукин родился в 1976 году. В апреле 2004 года его назначили мировым судьей судебного участка №1 Починковского района Нижегородской области, с ноября 2005 года он являлся судьей Починковского районного суда Нижегородской области. С ноября 2013 года - председатель Семёновского райсуда Нижегородской области. С ноября 2020 года работал заместителем председателя Нижегородского облсуда. Щукин 15 февраля 2024 года был назначен на должность председателя Верховного суда Дагестана.

Президент РФ Владимир Путин 30 апреля на встрече с представителями Дагестана заявил, что поддерживает кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Щукина на пост главы республики, а Магомеда Рамазанова – на пост председателя правительства региона.