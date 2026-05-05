Москва5 маяВести.Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов назначил временно исполняющим обязанности главы ВС Дагестана Александра Гудимова, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Соответствующий приказ был подписан 5 мая.
Осуществление полномочий Председателя Верховного Суда Республики Дагестан возложено на заместителя Председателя Верховного Суда Республики Дагестан Александра Гудимовасказано в сообщении
Ранее председатель ВС республики Федор Щукин указом Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.