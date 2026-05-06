Москва6 мая Вести.В Дагестане состоялось официальное представление Федора Щукина в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана. Нового руководителя республике представил полпред президента России в СКФО Юрий Чайка, передает корреспондент ИС "Вести".

Полпред президента поздравил Щукина с назначением на новый пост, назвав это знаковым событием не только в личной карьере, но и в жизни всего региона.

Сегодня перед вами раскрывается масштабный, многогранный пласт задач, выполнение которых потребует полной самоотдачи, глубочайшей компетенции и опоры на интересы многонационального народа Дагестана. Конечно, одним из ключевых приоритетов на ближайшую перспективу должна стать окончательная ликвидация последствий недавнего разгула стихии и адресная помощь каждому пострадавшему без исключения. Повышение качества жизни населения республики - вот главная миссия, ради которой люди ждут от вас новых прорывных решений. сказал Юрий Чайка

Федор Щукин, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие. Он также отметил, что сейчас республика проходит через серьезные испытания, удар стихии затронул тысячи семей, нанес ущерб инфраструктуре. Вместе с тем беда, по его словам, выявила и проблемные точки.

Беда высветила и те системные социально-экономические трудности, которые нам предстоит преодолевать вместе. Это и проблемы с энерго-, водо- и газоснабжением, реализацией социально значимых проектов, самовольными застройками и многое другое заявил Федор Щукин

"Считаю это отправной точкой для большой и общей работы", отметил он, а также добавил, что командная работа позволит добиться успеха.

Уходящий со своего поста Сергей Меликов поблагодарил всех за совместную работу и выразил надежду, что новый руководитель подхватит все те позитивные начинания, которые были в республике.

Несмотря на произошедшие природные катаклизмы, сегодня у республики есть прочная основа и уверенное движение вперед. Есть команда, есть проекты, есть потенциал. подчеркнул Меликов в своем выступлении

Федор Щукин был назначен врио главы Дагестана указом президента России Владимира Путина от 4 мая. Перед этим он возглавлял Верховый суд республики.

Президент РФ в понедельник принял отставку Сергея Меликова с поста главы Дагестана.