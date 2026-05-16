Москва16 маяВести.Врио главы Дагестана Федор Щукин призвал ускориться с оформлением документов и переселением пострадавших от наводнения. Об этом он рассказал в комментарии ИС "Вести".
Щукин посетил поселок Мамедкала Дербентского района, чтобы проверить ход восстановительных работ.
Провели рабочее совещание, где приняты жесткие решения. Основной вопрос, нам необходимо ускоряться в оформлении документов. Мы понимаем, какие мероприятия необходимо провести. Все они будут реализованы, чтобы ни один из пострадавших не остался без компенсацииотметил он
Ранее сообщалось, что в Дагестане и Чечне восстановили системы жизнеобеспечения населения, нарушенные паводком.
В настоящее время продолжается работа по оценке нанесенного паводком ущерба. Выплаты уже получили почти 29 тысяч пострадавших.