Меликов рассказал о компенсации ущерба пострадавшим при наводнении

Москва18 апр Вести.Жители Дагестана, пострадавшие в результате наводнений, могут претендовать на получение единовременной материальной помощи, а также на компенсацию утраченного имущества, сообщил ИС "Вести" глава республики Сергей Меликов.

Первый этап выплат — порядка 15,5 тыс рублей. Она во многом зависит сегодня от заявлений, которые люди подают. В первые дни эта работа, как и в других регионах, где подобные ЧС возникали, была не такой активной. Потом мы ее развернули, в том числе благодаря членам правительственной комиссии. Сейчас эта работа набирает необходимый темп и должные обороты. Самое главное, что средства предусмотрены, выделены, и никаких проблем с выплатами не будет заверил он

Вопрос с компенсациями гражданам из-за утери жилья является более затруднительным, сказал Меликов.

Второй этап более проблемный - это компенсация ущерба, оценка которого осуществляется по результатам работы комиссии. Сегодня комиссии не везде могут зайти [на территорию] для оценки ущерба. Но эта работа тоже начата. Наиболее активно она идет в Махачкале, потому что здесь условия более приемлемые для работы комиссий. Активно комиссии также начали работать в [поселке] Мамедкале добавил он

В начале апреля глава Дагестана сообщил, что непогода нанесла ущерб 15,5 тысячам жителей республики, все они имеют право на материальную помощь от властей.