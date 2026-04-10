Пострадавшие от паводка в Дагестане начали получать выплаты

Москва10 апр Вести.Жители Дагестана, пострадавшие от паводка, начали получать единовременные выплаты в размере 15,6 тысячи рублей, сообщил министр труда и соцразвития республики Магомедзагид Кихасуров.

Он отметил, что все заявления от пострадавших проходят фильтрацию и обработку.

Речь идет о первоначальных выплатах – это 15 675 рублей, дальше уже муниципальные образования будут оценивать ущерб имуществу, каждому домовладению сказал министр в опубликованном правительством Дагестана видеообращении

После оценки ущерба будут оказываться другие меры поддержки. Семьи шести погибших уже получили материальную помощь по 1 миллиону рублей, добавил чиновник.

Заявление на получение компенсации можно подать через МФЦ, соцзащиту или портал госуслуг.