Москва10 апрВести.Жители Дагестана, пострадавшие от паводка, начали получать единовременные выплаты в размере 15,6 тысячи рублей, сообщил министр труда и соцразвития республики Магомедзагид Кихасуров.
Он отметил, что все заявления от пострадавших проходят фильтрацию и обработку.
Речь идет о первоначальных выплатах – это 15 675 рублей, дальше уже муниципальные образования будут оценивать ущерб имуществу, каждому домовладениюсказал министр в опубликованном правительством Дагестана видеообращении
После оценки ущерба будут оказываться другие меры поддержки. Семьи шести погибших уже получили материальную помощь по 1 миллиону рублей, добавил чиновник.
Заявление на получение компенсации можно подать через МФЦ, соцзащиту или портал госуслуг.