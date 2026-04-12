Первые выплаты получили около 500 пострадавших при наводнении в Дагестане

Москва12 апр Вести.В Махачкале, Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана около 500 человек, пострадавших в результате сильных паводков, получили первые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Уточняется, что в Мамедкале с заявлением на оказание помощи обратились 368 человек, деньги пока получили 157. В Махачкале комиссия по оценке ущерба от наводнения составила 1037 заключений, средства доведены до 190 горожан. В Хасавюртовском районе поддержка оказана 139 местным жителям.

Ранее для устранения последствий наводнения МЧС России усилило группировку спасателей в регионе, по поручению главы ведомства Александра Куренкова туда была направлены специалисты Донского спасательного центра. Кроме того, к работам привлечены сотрудники Тульского спасательного центра.