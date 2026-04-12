Москва12 апрВести.Сто сотрудников Тульского спасательного центра направлено в Республику Дагестан для устранения последствий сильного наводнения. Об этом сообщает МЧС Тульской области.
Это было сделано по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
В Хасавюртовский район Республики Дагестан направлена аэромобильная группировка Тульского спасательного центра в составе 100 человек и 28 единиц техникинаписано в канале министерства в MAX
Спасатели будут оказывать помощь в расчистке участков, доставке продовольствия и воды, а также проведении дезинфекции и санитарной обработки пострадавших территорий и социально значимых объектов.
Ранее в Дагестан также уже была направлена группа спасателей Донского спасательного центра.