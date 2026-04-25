Сотрудники МЧС из Тульской области спасли троих котят во время работ в Дагестане

Тульские сотрудники МЧС спасли котят при разборе завалов в Дагестане Сотрудники МЧС из Тульской области спасли троих котят во время работ в Дагестане

Москва25 апр Вести.Сотрудники МЧС РФ по Тульской области спасли троих котят во время работ по устранению последствий наводнения в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления в мессенджере MAX.

При проведении работ по разбору здания в селе Адильотар сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили и спасли с чердака под разобранной крышей 3 котят. Спасатели забрали малышей с собой и планируют увезти крох домой говорится в сообщении ведомства

Сто тульских спасателей были отправлены в республику по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова. Они помогают в расчистке участков, откачивают воду, убирают ил, восстанавливают дороги и доставляют продовольствие людям.

В конце марта – начале апреля 2026 года в Дагестане выпали обильные осадки, в результате произошли массовые подтопления, начались перебои с водоснабжением и электричеством. В регионе был введен режим ЧС федерального характера.