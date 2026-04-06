Москва6 апрВести.В Дагестане в настоящий момент имеются в наличии все необходимые медицинские препараты, рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Кроме того, в регион были направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф и внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, отметил он.
Из-за обильных дождей в регионе произошли массовые подтопления и отключения электричества. Есть погибшие. В республике действует режим повышенной готовности.
По словам Кузнецова, врачи проводят вакцинацию населения пострадавших от наводнения районов от гепатита А.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову помогать людям, пострадавшим от аномальных паводков в республике.