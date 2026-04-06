Минздрав РФ: в Дагестане есть все необходимые медикаменты

Москва6 апр Вести.В Дагестане в настоящий момент имеются в наличии все необходимые медицинские препараты, рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кроме того, в регион были направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф и внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, отметил он.

Из-за обильных дождей в регионе произошли массовые подтопления и отключения электричества. Есть погибшие. В республике действует режим повышенной готовности.

По словам Кузнецова, врачи проводят вакцинацию населения пострадавших от наводнения районов от гепатита А.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову помогать людям, пострадавшим от аномальных паводков в республике.