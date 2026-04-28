В Дагестане выплачено 345 млн рублей пострадавшим от паводков Власти Дагестана: пострадавшим от паводков выплачено 345 млн рублей

Москва28 апр Вести.Выплаты на сумму 345 миллионов рублей получили пострадавшие от паводков в Дагестане, сообщается в Telegram правительства республики.

В Дагестане состоялось заседание межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

Общая сумма назначенных выплат по состоянию на 27 апреля составляет 345 миллионов рублей​​​. Выплаты произведены по 8190 заявлениям говорится в сообщении

Уточняется, что выплачено более 5,6 тысячи единовременных выплат на 88 миллионов рублей. Полная или частичная утрата имущества была компенсирована свыше 2,5 тысяч раз на 256 миллионов рублей.