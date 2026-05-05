МЧС: пострадавшим от ЧС в Дагестане и Чечне выплатили более 672 млн руб.

Жертвам наводнения на Северном Кавказе выплачено свыше 672 млн руб. МЧС: пострадавшим от ЧС в Дагестане и Чечне выплатили более 672 млн руб.

Москва5 мая Вести.Пострадавшие от наводнения жители Дагестана и Чечни получили выплаты, общий размер которых превысил 672 миллиона рублей. Об этом сообщает МЧС России.

Отмечается, что финансовая помощь оказана гражданам по 20 тысячам заявлений.

Пострадавшим от ЧС в Республике Дагестан и Чеченской Республике выплачено более 672 миллионов рублей написано в заявлении министерства в MAX

Также уточняется, что из 11 841 поврежденных домовладений в обеих регионах обследованы были свыше 8,7 тысячи. Из них 834 дома не подлежат восстановлению, еще 2 032 домам требуется капитальный ремонт, а пригодными для жилья признаны более 5 900 домов.

В настоящее время работу на местах происшествия продолжают свыше 2 000 специалистов и порядка 360 единиц техники.