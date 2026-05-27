МЧС: более 32 тысяч пострадавших от паводка жителей Дагестана получили выплаты

Москва27 мая Вести.В Дагестане после паводков восстановлены все системы жизнеобеспечения, выплаты получили более 32 тысяч пострадавших от стихии, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС.

Вечером во вторник, 26 мая, под председательством директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Олега Мануйло состоялось заседание правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне.

Различные выплаты получили более 32 тысяч пострадавших жителей республики, за последнюю неделю — 6400 человек отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что в республике восстановлены все системы жизнеобеспечения населения.