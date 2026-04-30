Москва30 апрВести.Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал журналисту ИС "Вести" Марине Громовой, как республика восстанавливается после паводков.
Он подтвердил полный сход воды на текущий момент.
Сегодня производятся работы по очистке территории и по дезинфекции территории, по определению ущерба, который нанесен не только гражданам республики, но и социальным и хозяйственным объектам. Активно работают оперативный штаб и правительственная комиссияпроинформировал Сергей Меликов
Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, подтопленными оказались более девяти тысяч жилых домов. Поврежденными признаны около 8 тыс. домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. жителей пострадали. По состоянию на 27 апреля пострадавшие от паводков получили выплаты на сумму более 345 миллионов рублей.