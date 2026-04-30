Москва30 апр Вести.Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал журналисту ИС "Вести" Марине Громовой, как республика восстанавливается после паводков.

Он подтвердил полный сход воды на текущий момент.

Сегодня производятся работы по очистке территории и по дезинфекции территории, по определению ущерба, который нанесен не только гражданам республики, но и социальным и хозяйственным объектам. Активно работают оперативный штаб и правительственная комиссия проинформировал Сергей Меликов

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, подтопленными оказались более девяти тысяч жилых домов. Поврежденными признаны около 8 тыс. домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. жителей пострадали. По состоянию на 27 апреля пострадавшие от паводков получили выплаты на сумму более 345 миллионов рублей.