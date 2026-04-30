Меликов выразил благодарность ВГТРК за освещение паводков в Дагестане

Меликов поблагодарил журналиста ВГТРК за освещение паводков в Дагестане Меликов выразил благодарность ВГТРК за освещение паводков в Дагестане

Москва30 апр Вести.Глава Дагестана Сергей Меликов в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой оценил работу корреспондента ВГТРК по освещению паводков в регионе.

Журналист Саркар Магомедов, как подчеркнул политик, "объективно освещал" происходившие в Дагестане события.

Саркар, умница… Кстати говоря [он], даже простудился, когда объективно освещал ситуацию в первом этапе паводка сказал Меликов

По словам главы региона, чрезвычайная ситуация показала единство населения страны. Он также выразил благодарность всем, кто помогал жителям Дагестана.

Истинный повод, который показал единство всей нашей Родины, нашего Кавказа, всех людей, которые на самом деле сегодня помогают, бескорыстно помогают дагестанцам, попавшим в такую тяжелую ситуацию. Огромное им за это спасибо отметил Меликов

Ранее стало известно, что пострадавшие от паводков в Дагестане получили выплаты на сумму 345 миллионов рублей. Правительство республики сообщило, что компенсация произведена по 8190 заявлениям.