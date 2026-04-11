Москва11 апр Вести.В Дагестане организована площадка для приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в виде строительных материалов. Об этом ИС "Вести" заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.

По его словам, пострадавшим от наводнения сейчас помогает практически вся страна.

Сегодня мы организовали площадку для приема гуманитарной помощи в виде строительных материалов … Сегодня разгрузили первую машину … из Нижнего Новгорода вместе с местными жителями. И, собственно, … будет большая база, которая будет обслуживать три населенных пункта. В принципе, занимаются волонтеры "Единой России" и местные жители. Это, знаете, первый шаг такой серьезный … Плюс будет оборудована мастерская, в которой будут работать ребята-волонтеры сказал Кастюкевич

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Дагестане затопленными остаются 9 населенных пунктов: 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автодорог.