Волонтеры намерены помочь пострадавшим жителям Дагестана без документов Пострадавшим жителям Дагестана без документов будут помогать через фонды

Москва18 апр Вести.Пострадавшим в результате наводнения жителям Дагестана, у которых есть проблемы с документами, помогут представители благотворительных фондов. Так, сообщил ИС "Вести" руководитель благотворительного фонда "Надежда" Мурад Керимов, помощь будет оказываться тем, кто не сможет получить компенсацию от государства.

На данный момент, уточнил Керимов, для оказания поддержки жителям региона собрано порядка 800 млн рублей.

Мы поставили планку собрать 1 млрд рублей, поскольку пострадавших очень много, и нам приходится выбирать категории особо нуждающихся - многодетные, инвалиды. Сколько у нас средств хватит, мы выплатим, но, конечно, основная роль здесь у государства, мы только помощники. Если у кого-то проблемы с документами, они, к сожалению, не могут претендовать на государственные выплаты. И наше благотворительное сообщество, наша ассоциация, наши фонды подключаются и помогают компенсировать этим людям потери пояснил он

Еще один центр поддержки пострадавших при ЧС дагестанцев фонд "Русский Крест". Как пояснил руководитель организации Евгений Благов, в первые же дни чрезвычайной ситуации волонтеры развернули на базе благотворительного фонда "Инсан" гуманитарный штаб

Мы подключились с первых дней, когда из СМИ увидели про трагические события в Дагестане. Перед вылетом сюда мы перечислили денежные средства в самый большой региональный центр помощи "Инсан", чтобы незамедлительно оказывать первую помощь: закупить товары первой необходимости, воду, продуктовые наборы сообщил он

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что пострадавшие в результате наводнений, могут претендовать на получение единовременной материальной помощи, а также на компенсацию утраченного имущества.