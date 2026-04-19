Волонтеры из Луганска отправились помогать Дагестану после ЧС Волонтеры из Луганска оказывают поддержку дагестанцам после подтопления

Москва19 апр Вести.Волонтеры из Горловки Донецкой Народной Республики отправились в Дагестан, чтобы оказать помощь в восстановлении после чрезвычайной ситуации. Об этом рассказала ИС "Вести" Александра Денисова, заведующая сектором по взаимодействию с некоммерческими организациями администрации городского округа.

Сегодня в городе работают девять благотворительных организаций. Волонтеры помогают восстанавливать дома после украинских обстрелов, доставляют мирным жителям питьевую воду, продукты, а также оказывают поддержку другим регионам.

Мы поможем проработать идею от начала и до конца. Например, наши ребята из региона поехали в Дагестан помогать. Это гуманитарная помощь, это помощь физической силой сообщила Александра Денисова

В Дагестане в четырех населенных пунктах остаются подтопленными 117 жилых домов, а также 122 приусадебных участка и шесть участков автодорог, проинформировал республиканский главк МЧС.