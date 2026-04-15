Волгоградская область отправила гумпомощь в пострадавший от поводков Дагестан

Москва15 апр Вести.14 фур с товарами первой необходимости, электрооборудованием и строительными материалами отправились из Волгоградской области в пострадавший от паводков Дагестан, рассказал губернатор южного региона Андрей Бочаров, сообщает ИС "Вести".

Более 300 тонн гумпомощи были направлены в Дагестан. Гуманитарный груз собирали общественные объединения, организации, предприятия, фермеры и волонтеры Волгоградской области.

[Отправили] товары первой необходимости, строительные материалы, продукты питания, вода, бытовая химия, бытовые приборы и оборудование, электрооборудование, электрогенераторы сообщил губернатор Андрей Бочаров

В конце марта и начале апреля ливни привели к масштабным наводнениям в нескольких районах Дагестана. Шесть человек погибли. Всего в зону ЧС попали до 1,5 млн жителей республики. По последним данным, 129 жилых домов остаются подтопленными.