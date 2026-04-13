Оренбургская область отправила четыре фуры со стройматериалами в Дагестан

Москва13 апр Вести.Четыре большегруза со строительными материалами отправились из Оренбургской области в пострадавший от наводнения Дагестан, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

Он отметил, что стройматериалы – это то, что сейчас наиболее необходимо в зоне бедствия.

Сегодня мы отправляем 4 фуры со строительными материалами написал Солнцев в мессенджере MAX

Кроме того, сообщил глава региона, в Дагестан отправляются специалисты министерств строительства и социального развития Оренбургской области, всего десять человек. Они подключатся к работе по оформлении документов и выплат дагестанцам, потерявшим жилье и другое имущество.

Россияне сильны, когда едины подчеркнул глава Оренбуржья

Он отметил, что от стихийного бедствия в Дагестане пострадали тысячи людей, есть погибшие.