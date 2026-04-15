Москва15 апрВести.Волгоградская область направила 300 тонн гуманитарного груза в пострадавшую от стихии Республику Дагестан. Организацию помощи лично контролирует губернатор Андрей Бочаров. Об этом сообщила администрация региона в своем официальном Telegram-канале.
Отмечается, что в формировании колонны участвовали представители "Единой России", Общероссийского народного фронта, общественных объединений, депутатского корпуса, предприятия и организации, казаки.
По словам губернатора, жители Волгоградской области не могли остаться в стороне от беды дагестанцев, пострадавших от непогоды. Волгоградцы выражают соболезнования семьям погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.
С целью поддержки и помощи жителям Дагестана, оказавшимся в трудных обстоятельствах, … Волгоградская область совместно с "Единой Россией", ОНФ направляет экстренную помощь на 14 большегрузных автомобилях в объеме порядка 300 тонн грузаговорится в публикации администрации
В 14 большегрузах – товары первой необходимости, продукты питания, вода, строительные материалы, электрооборудование и бытовые приборы, генераторы, средства безопасности, одеяла, постельное белье, бытовая химия.
Помощь скоординирована с руководством Дагестана и лично Сергеем Меликовым.