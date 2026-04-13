МЧС: Тверская область направила 10 тонн груза в пострадавший от стихии Дагестан

Москва13 апр Вести.МЧС Тверской области сообщила об отправке 10 тонн гуманитарного груза в пострадавшую от стихии Республику Дагестан. Информация об этом размещена в мессенджере MAX.

В публикации уточняется, что помощь была собрана неравнодушными жителями Верхневолжья при участии тверского волонтерского штаба "Помощь Донбассу".

За несколько дней при поддержке Правительства Тверской области, Главного управления МЧС России по Тверской области, областного Минпромторга, предпринимателей Верхневолжья было собрано более 10 тонн гуманитарного груза сказано в сообщении

В пострадавшую от наводнения Республику отправили питьевую воду, товары для детей и беременных женщин, предметы первой необходимости, одежду, обувь, игрушки, генераторы и мотопомпы для откачки воды.