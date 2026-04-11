Кастюкевич заявил о планах развернуть в Дагестане волонтерский лагерь

Москва11 апр Вести.В Дагестане планируется развернуть волонтерский трудовой лагерь для оказания помощи пострадавшим от наводнения. Об этом ИС "Вести" заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.

По его словам, на данный момент пострадавшим помогает практически вся страна.

В дальнейшем планируем развернуть некий волонтерский трудовой лагерь, потому что приезжают с самых разных муниципальных образований Республики Дагестан … По Дербенскому району, там работает много народа. Вчера работало 700 человек. Это только волонтеры, плюс порядка восьми единиц волонтерской техники. Плюс в ночь … Ростовский спасательный центр развернулся там сказал Кастюкевич

Ранее он заявил, что в Дагестане организована площадка для приема гуманитарной помощи в виде строительных материалов.