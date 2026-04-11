Москва11 апр Вести.В затопленном дагестанском населенном пункте Мамедкала началась вакцинация волонтеров от инфекционных заболеваний. Об этом ИС "Вести" заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.

По его словам, волонтеры, разгребающие завалы после наводнения, рискуют наступить ногами на гвозди.

Сегодня началась вакцинация волонтеров в Мамедкале, в этом населенном пункте … Три поста оборудованы скорой помощью для того, чтобы оказывать помощь … Мы работаем здесь все вместе на результат. С нами работают вместе и ребята из "Добро РФ", и российский Красный Крест … и волонтеры, и медики … Много приезжает людей из муниципалитетов … Мы сразу в соответствии с боевым расчетом выходим сразу на позиции и начинаем работать под руководством МЧС России