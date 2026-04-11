Кастюкевич заявил, что все службы готовы к третьей волне паводков в Дагестане

Москва11 апр Вести.Все спецслужбы готовы к возможной третьей волне паводков в Дагестане. Об этом ИС "Вести" заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич.

По его словам, в горных районах отмечается ухудшение погоды со стороны Грузии.

Небо крутит … Но, тем не менее, все службы на местах, все готовы. В горных районах проходит уборка снега, потому что накануне выпал большой слой снега в горных районах, в отдаленных районах сказал Кастюкевич

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике заявил, что в затопленном дагестанском населенном пункте Мамедкала началась вакцинация волонтеров от инфекционных заболеваний.