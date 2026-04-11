Москва11 апр Вести.На Кавказе ожидается новая, третья по счету, волна паводка. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, причиной тому послужат экстремальные осадки. В течение трех дней их выпадет порядка 50 миллиметров.

Cейчас на Кавказ пробилась еще одна волна экстремальных дождей. В этот раз в эпицентре стихии окажутся Северная Осетия, Ингушетия и Чечня. Здесь в сумме за три дня к исходу понедельника выпадет свыше 40-50 миллиметров влаги. Так что в регионе ожидается третья волна паводка — горные реки опять станут выходить из берегов, возрастет вероятность селевых явлений сообщил метеоролог

Ранее сообщалось, что на Северную Осетию выльется более 53 мм осадков. По его словам, произойдет это вначале следующей недели. Также он добавил, что южную половину Европейской России от заморозков уберегут поля дождевой облачности.