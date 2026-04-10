Москва10 апр Вести.В начале следующей недели в Северной Осетии выпадет 53 миллиметра осадков. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По словам синоптика, южную половину Европейской России от заморозков уберегут поля дождевой облачности.

Ненастная погода здесь сохранится вплоть до середины следующей недели, а наиболее интенсивные осадки ожидаются в Северной Осетии. Ко вторнику на Владикавказ выльется 53 миллиметра влаги, причем две трети этого объема придутся на понедельник. В такой ситуации в городе велик риск подтоплений, в окрестностях ожидаются селевые явления, и поводок на горных реках пояснил Заводченков

Ранее синоптик заявил, что 10 апреля холода продвинутся по территории России вплоть до границы с Белоруссией. По его словам, арктическое вторжение будет краткосрочным.