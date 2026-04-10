Москва10 апр Вести.Холодный фронт продвинется по территории России на 700 километров до вплоть до границы с Белоруссией в пятницу, 10 апреля. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Как отметил синоптик, накануне под снегом оказались северо-восточные районы Русской равнины и Верхняя Волга, а далее отголоски зимы дойдут почти до Белоруссии.

Сегодня зима продвинется на юго-запад еще на 700 километров вплоть до границы с Белоруссией и верховий Дона. Но есть хорошая новость – в последующие дни облака начнут рассеиваться, поэтому осадки приобретут локальный и кратковременный характер, и арктическое вторжение сойдет на нет рассказал Заводченков

Ранее синоптик отметил, что в Москву вернется потепление до +14 градусов через несколько дней. По словам синоптика, в Центральной России осадки будут гораздо слабее, чем в южной половине.