Москва14 апр Вести.Сибирь ждут настоящие температурные качели из-за вторжения холодного воздуха с Северного Ледовитого океана. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что волна холодного воздуха накроет северную часть региона в конце текущей недели.

Нынешнее арктическое вторжение окажется весьма кратковременным, и в ближайшие дни регион ждут настоящие температурные качели. Уже завтра очередной циклон, принесет на юг Сибири порцию согретого Гольфстримом воздуха. В конце рабочей недели ветер в атмосфере вновь развернется на северные румбы, и в верховья Иртыша, Оби и Енисея опять устремится холод с акватории Ледовитого океана пояснил Тишковец

По его словам, что в Прииртышье днем, 14 апреля, столбики термометров поднимутся до +5...+10, связи с чем активное снеготаяние продолжится. В верховьях Оби и Енисея дневная температура не превысит -2-...+3 градусов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков сообщил, что в начале текущей недели в Северной Осетии выпадет 53 миллиметра осадков. Южную половину Европейской России от заморозков уберегут поля дождевой облачности.