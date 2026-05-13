Синоптики ФОБОС: в воскресенье в Новосибирск прорвется арктический воздух

Москва13 мая Вести.В воскресенье Новосибирск накроет повторная арктическая волна после кратковременного потепления. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, в течение рабочей недели ожидаются осадки, в том числе в виде снега, а температура воздуха будет значительно ниже положенного. В конце недели ненадолго потеплеет.

В Новосибирске сегодня-завтра по-прежнему возможны кратковременные заряды в виде снега с дождем, а столбики термометров не преодолеют отметку +8. Это почти на 10 градусов холоднее положенного. В пятницу-субботу отрицательная аномалия сократится - днем до +12...+15, но уже в воскресенье в город прорвется очередная порция арктического воздуха сообщили они

В Москве к концу недели, напротив, ожидается потепление вплоть до +25 градусов. Однако при этом высока вероятность ливневых дождей и гроз.