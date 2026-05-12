Москва12 мая Вести.На большей части Сибири 12 мая ожидается рецидив зимы. Столбики термометров опустятся ниже 0, а осадки превратятся в снег. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно его прогнозу, Сибирь пока остается во власти обширного циклона, закачивающего к берегам Оби и Енисея воздушные массы с акватории Карского моря.

В результате в большей части региона осадки опять будут переходить в снег. К счастью, их интенсивность ожидается небольшой, вот только в Прибайкалье, которое пока остается вне зоны арктического вторжения, местами может выпасть до четверти майского объема влаги. В полной мере рецидив зимы проявится в северной половине Сибири. Здесь даже днем столбики термометров будут колебаться в диапазоне от -2 до +3, поэтому продолжит формироваться временный снежный покров. Вот на юге воздух все же сможет прогреваться до +5…10, и выпадающий снег сможет задержаться на Земле только в горах пояснил Заводченков

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал о резкой смене погоды в Томске. В регионе могут пройти кратковременные дожди или даже снег.