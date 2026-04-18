"Не одни в своей беде": в Дагестане рассказали о восстановлении после ЧС Жители Дахадаевского района Дагестана получили гумпомощь после наводнения

Москва18 апр Вести.В Дахадаевском районе Дагестана организован штаб для помощи потерявшим жилье жителям. Как сообщил ИС "Вести" глава района Магомед Абдулкадиров, гражданам будут давать консультацию для того, чтобы оформить необходимые для получения выплат документы.

По вопросам жилья, по вопросу компенсации ущерба они могут смело обратиться, им будут давать консультацию, направлять их куда надо, помогают с оформлением бумаг, документов. В общем, процесс идет заявил он

По его словам, ситуация в районе, где объявлено ЧС местного масштаба, находится под контролем.

Людей эвакуировали, расселили по родственникам. Есть также пункт временного пребывания. Поступает гуманитарная помощь. Ранее также подъезжали частные лица, привозили гуманитарную помощь. Одной из женщин, у которой трудная ситуация, подарили квартиру. Кому-то помогли продуктами питания. В общем, мы не одинокие. Ситуацию под контролем держит глава республики Сергей Меликов - каждые полчаса мы с ним на связи. Остальные руководители МЧС, Минстроя, Автодора - все они здесь, на месте, находятся, помогают, поддерживают. Мы, как говорится, не одни в своей беде добавил он

Накануне в Гидрометцентре сообщили, что в Дагестане сохраняются неблагоприятные погодные условия: в горных районах не исключены лавины и оползни с возможным перекрытием русел рек.

Обильные осадки в Дагестане в конце марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс.