Парламент Дагестана одобрил кандидатуру Рамазанова на пост премьер-министра Магомед Рамазанов стал новым председателем правительства Дагестана

Москва13 мая Вести.Народное собрание Дагестана на сессии в среду, 13 мая, рассмотрело вопрос о назначении председателя правительства. Кандидатуру Магомеда Рамазанова предложил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Депутаты Народного собрания (парламента) Дагестана единогласно утвердили кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики говорится в публикации

Голосование проходило в электронной форме с применением тайного бюллетеня. Все присутствовавшие депутаты - 81 человек - проголосовали за. Решение было принято единогласно.