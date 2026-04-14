ТАСС: Меликов напомнил, что его полномочия истекают в 2026 году

ТАСС: Меликов прокомментировал слухи о своей отставке

Москва14 апр Вести.Глава Республики Дагестан Сергей Меликов, комментируя слухи о своей отставке, напомнил, что его полномочия истекают в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Меликова, в текущем году будут проходить выборы на пост главы субъекта, и будет ли он среди кандидатов на этот пост, он не знает.

Буду я в этом списке или не буду, вот говорю вам откровенно, - я не знаю. Если буду удостоен этой чести, буду рад, если не буду, ну, восприму, наверное, свой уход с поста главы как должное сказал Меликов

Он подчеркнул, что не стесняется того, что сделал и поблагодарил дагестанский народ за поддержку.