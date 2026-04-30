Путин: Меликов после окончания полномочий уходит на другую работу Владимир Путин заявил, что глава Дагестана Меликов переходит на другую работу

Москва30 апр Вести.Глава Дагестана Сергей Меликов покидает свой пост в сентябре, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями региона.

Меликов будет занимать другую должность.

У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре... Он многое сделал, и мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет, идет дальше сказал глава государства

Владимир Путин подчеркнул, что следующим главой Дагестана должен быть человек, который сможет решать поставленные задачи, работать с учетом того, что было сделано до него, и пользоваться доверием и уважение жителей региона.