Меликов рассказал о развитии "зеленой" энергетики в Дагестане Меликов сообщил о развитии объектов "зеленой" энергетики в Дагестане

Москва30 апр Вести.Солнечная и ветряная генерация стала хорошим подспорьем для энергетики Дагестана, считает глава региона Сергей Меликов. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой.

Меликов обратил внимание, что Дагестан сталкивается с рядом проблем в сфере энергетического комплекса. В рамках решения этих задач несколько лет назад была разработана совместная с компанией "Россети" программа повышения надежности энергосистемы, предусматривающая модернизацию электрических сетей.

Такую альтернативу мы нашли с учетом наших климатических особенностей, географического расположения наших территорий вблизи Каспийского моря. Нашли возможность реализовать проекты по возобновляемой "зеленой" энергетике. И мы реализовали и в ближайшее время будем осуществлять полную эксплуатацию двух солнечных станций. Они уже построены. Это на юге Дагестана, в Дербентском районе и на севере — в Ногайском районе рассказал Меликов

Кроме того, введена в эксплуатацию ветряная электростанция в центральной части Дагестана — в Новолакском районе, которая на сегодняшний день является крупнейшей по мощности в РФ, подчеркнул он.

Глава региона добавил, что перспективы дальнейшего развития и реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики будут рассмотрены на площадке Кавказского инвестиционного форума.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Меликов покинет свой пост в сентябре 2026 года.